شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته الصيفية بعنوان الجو حلو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان الجو حلو، على جميع منصات الاستماع ويوتيوب، إذ أعلن عبر صفحته الرسمية على إنستجرام عن موعد الإصدار اليوم الأربعاء وسط ترقب جمهوره لسماع الأغنية.

وحظى المقطع الدعائى الأول للأغنية بتفاعل واسع، ووصفه الجمهور بأنه أغنية الصيف المنتظرة.

ويحيى كل من الفنان محمد رمضان والمطربة هيفاء وهبى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم صيف 2025 فى لبنان، يوم السبت الموافق 23 أغسطس المقبل، ويقدم الثنائى باقة من أجمل أغنياتهما، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وتقول كلمات الاغنية :

شورت فانلة قاعدة مع الشلة

بحر شمس نلعب نتسلى

نخرج نسهر نضحك مع بعض

الصيف .. حلو .. واحنا مع بعض

انا خدت اجازة يعني مفيش نوم

من 6 الصبح هقضيها عوم

قاعد في المية لأخر اليوم

ما الدنيا في كوم ومزاجي في كوم

كدة الدنيا سخنت وانا مضطر

انا لازم ابلبط الجو حر

سارح انا بـ يختي في نص البحر

انا وهي بس تالتنا شيطان

والجو حلو .. الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو



في المياة ننط ونعمل تش

فسفوري عالي بسبب الفيش

انا مش محتاج اعمل ريفريش

في وسط اخواتي انا مبكتئبش

غروب الشمس ع المغربية وكل اصحابي قاعدين حواليا

الصورة حلوة عشان طبيعية قدامنا شط وورانا مية

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

بصطاد من غير سنارة .. بعوم من غير عوامة

عالدوغري معايا خلصانة .. انا اسمي لوحده علامة

ظبطت الفورمة .. عملت اللوك

لبست الكت والجو Hot .. انا نازل اعوم في المية هنط

طلبت معايا عشان ...

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

الجو الجو الجو الجو حلو

شورت فانلة قاعدة مع الشلة

بحر شمس نلعب نتسلى

نخرج نسهر نضحك مع بعض

الصيف .. حلو .. واحنا مع بعض