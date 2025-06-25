ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة العراقية رحمة رياض عن مشاعرها الوطنية والإنسانية، من خلال منشور مؤثر نشرته عبر حسابها الرسمي، دعت فيه بالأمن والسلام لأوطاننا العربية.

وكتبت رحمة: "اللهم إنّا نستودعك أوطاننا، فامنحها الأمن والأمان، والطمأنينة والسكينة، واحفظها بحفظك يا أرحم الراحمين".

وقد لاقى منشورها تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين شاركوها الدعاء وأشادوا بحسّها الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها بعض البلدان في المنطقة.

رحمة رياض المعروفة بإحساسها العالي في الغناء، أثبتت من خلال هذا المنشور أن صوت الفنان يمكن أن يتجاوز الفن ليصبح صوتاً للناس، نبضاً لقلوبهم، ورسالةً للسلام وسط الضجيج.

كانت هذه تفاصيل خبر حين يتحول الفن إلى دعاء.. منشور رحمة رياض يُشعل مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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