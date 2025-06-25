ميرنا وليد - بيروت - يستمر عرض مسلسل "فات الميعاد"، إخراج سعد هنداوي، وتأليف جماعي أشرف عليه محمد فريد، وبطولة الممثلين المصريين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت.

وفي إجابة عن سؤال أحد متابعيها: "المسلسل نهايته حلوه ولا حزينه"، أجابت أسماء أبو اليزيد قائلة: "النهايات أخلاق".

"فات الميعاد" لا يروي فقط قصة طلاق، بل يكشف ما يحدث بعد أن تُكسر العلاقة : صراع داخلي، وأقنعة تسقط، وقرارات تُغيّر مصائر.

وكان افتتح المسلسل حلقاته الأولى، بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، مستخدمًا أغنيتها الخالدة "فات الميعاد" التي يحمل المسلسل إسمها، وذلك في خطوة نادرة، بعد نصف قرن على رحيل أم كلثوم.

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد في إجابة غير متوقعة عن نهاية "فات الميعاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.