مي سليم وجدت الحل لمشكلتها.. هذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الأردنية مي سليم، على متابعيها عبر صفحتها الخاصة، وكتبت عبر خاصية القصص السريعة: "وفجأة تلاقيها اتحلت من عند ربنا وانت كل اللي عملته توكلت علي الله"، وعلى ما يبدو أن مي سليم كانت تواجه مشكلة معيّنة، ولكنها وجدت الحل من خلال إتكالها على الله.



وكانت أطلقت مي سليم مؤخراً، أغنيتها الجديدة "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب، وتزامن طرحها مع حلول عيد الفطر السعيد، إذ اختارت أن تُقدم للجمهور عملاً غنائياً جديداً ومختلفاً.

جاءت أغنية "اتعلقت بيه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي - ايقاعي، وجسدت الأغنية في موضوعها حالة "الوقوع" في الحب، وشرحت هذه الحالة بأسلوب السهل الممتنع من حيث الكلمة البسيطة والقريبة من السمع. وجمع اللحن بين اللمستين الرومانسية والإيقاعية بأسلوب جديد ومختلف، من حيث الجمل اللحنية التي تكاملت مع التوزيع الموسيقي.