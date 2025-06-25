بالصّور- راغب علامة يجمع الأحبّة قبل ليلة “موازين”… دفء لبنانيّ في قلب الرّباط

قبل صعوده الليلة إلى مسرح “موازين” في الرّباط، شارك النّجم اللبناني، راغب علامة، لحظات خاصّة جمعته بشخصيّات لبنانيّة بارزة في المغرب.

وقد نشر “علامة” أكثر من صورة من أجواء اللقاء وكتب عبر حسابه على “إكس”: “اليوم كان لقاءٌ مميزٌ في الرّباط، حيث استقبلت سعادة السّفير اللبنانيّ في المغرب الأستاذ زياد عطالله، ورجال الأعمال السّيّد سامي ضاهر والسّيّد روبرتو إلياس في مقرّ إقامتي. وجود الأهل والأصدقاء خارج لبنان دائمًا يحمل قيمة خاصّة، ويؤكّد مدى متانة العلاقة بين لبنان والمغرب، ليس فقط على المستوى الرّسميّ بل بين النّاس أيضًا.”.

واضاف: “شرّفني حضورهم، وكانت فرصة للحديث عن محبّتنا المشتركة لهذَين البلدَين، وللثّقافة والفنّ اللذَين يجمعاننا دائمًا.”

هذا اللقاء عكس دفء العلاقات الأخويّة، وسبق ليلة منتظرة من الفنّ والموسيقى ضمن واحدة من أكبر محطّات مهرجان موازين.