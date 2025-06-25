قصّة واقعيّة أبطالها معروفون… وزينة في قلب “ورد وشيكولاته”

بدأت الممثّلة المصريّة زينة في السّاعات الماضية تصوير أحدث أعمالها الفنّيّة، مسلسل بعنوان “في رواية أحدهم – ورد وشيكولاته” الّذي يجمعها بالممثّل محمد فرّاج والمكوّن من عشر حلقات للعرض على منصّة yango play في الرّبع الأخير من عام ٢٠٢٥ بعد الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض.

مسلسل “في رواية أحدهم – ورد وشيكولاته” مستوحًى من قصّة حقيقيّة شغلت الرّأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمّد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمّد فراج كل من: مها نصّار، مريم الخشت، صفاء الطّوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنّانين وضيوف الشّرف.

وتتعاون زينة مع المخرج ماندو العدل، للمرّة الرّابعة بعدما قدمت معه فيلم “الكبار” عام ٢٠١٠ الذي قامت ببطولته بمشاركة عمرو سعد، وكان التّجربة الأولى لماندو في الإخراج، وعادت زينة وتعاونت مع ماندو في مسلسل “لأعلى سعر” الّذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي في رمضان ٢٠١٧ وحقّق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا وجدّدت زينة تعاونها مع ماندو في فيلم “بنات الباشا” المنتظر عرضه قريبًا.

فيلم “بنات الباشا” تمّ الانتهاء من تصويره العام الماضي وهو مرشّح للعرض في سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب زينة كلٌّ من: صابرين، ناهد السّباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشّرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمّد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل.

يذكر أنّ زينة قاربت على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السّينمائيّة فيلم “الشّيطان شاطر” الّذي يجمعها بـ أحمد عيد، ويشارك في بطولته محمود حميدة، محمّد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطّوبجي وعدد آخر من الفنّانين والفيلم من تأليف لؤي السّيّد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف، وتظهر زينة خلاله بدور مذيعة تلفزيونيّة شهيرة.