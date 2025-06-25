شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر بعد تغليب أيتن وطليقها مصلحة أبنائهما: الولاد لازم يعيشوا فى بيئة طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة وفاء عامر على دعم شقيقتها أيتن عامر فى قرارها بتغليب مصلحة الأبناء بعد طلاقها من محمد عز العرب، حيث علقت وفاء عامر على الصورة التي نشرتها أيتن وأعلنت فيها عن الأمر، وكتبت "الولاد لازم يعيشوا في بيئة طيبة"، وهو ما دفع المتابعين لتشجيع وفاء عامر على بذل جهد إضافي من أجل عودتهما كزوج وزوجة لكن تعليق أيتن عامر على الصورة والذي قالت فيه "شكرا يا عز جدا وأنت فعلا عندك حق، ويا رب تفضل دايما مصلحة الأولاد هى همنا الأول"، وردها على إحدى المتابعات بأنهما لن يعودا كزوجين، أكد على اتفاقهما على إذابة الخلافات وليس العودة كزوج وزوجة مرة أخرى.

رد أيتن عامر والذي يؤكد عدم رجوعهما كزوجين



وفاء عامر



أيتن عامر



محمد عز العرب

ورغم انتهاء العلاقة الزوجية بين أيتن عامر ومحمد عز العرب، وبعد مرور 3 سنوات من طلاقهما وعام من الخلافات، غلب الطرفان مصلحة الأولاد على أي خلاف، حيث اتفقا على أن تبقى علاقتهما قائمة كصداقة وتفاهم من أجل تربية أبنائهما.

وكان نشر محمد عز العرب منشوراً مصحوبا بصورة تجمعه بأولاده وبطليقته أيتن عامر على حسابه وعلق قائلاً: "وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتي لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا دائما مرتاحين ومبسوطين، علشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة".

وشاركت أيتن عامر المنشور على صحفتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "شكرا يا عز جدا وأنت فعلا عندك حق، ويا رب تفضل دايما مصلحة الأولاد هى همنا الأول"، وهو الأمر الذى عبر عن النهاية السعيدة التى تهم مصلحة الأولاد بعيداً عن الزواج أو عودتهما مرة أخرى.