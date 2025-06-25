شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد أحمد صفوت أسماء أبو اليزيد في أزمتها مع زوجها في فات الميعاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل فات الميعاد بطولة الفنانون أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى نجاحا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى على شاشة قناة dmc، من إخراج سعد هنداوى، حيث تعاطف الجمهور مع أسماء أبو اليزيد منذ الوهلة الأولى، وذلك بعد تعرضها للضرب من زوجها أحمد مجدى، بالإضافة إلى إتهامها من قبيل زوجها أحمد مجدى بسرقتها منه مبلغ 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وهو ما جعل الحياة صعبة بينهما ودخلا في قضايا تبديد وسرقة وخلافه ، كما ارسل لها إنذار بالطاعة على يد محضر في نهاية الحلقة الماضية .

وأوضحت الحلقات مدى العلاقة الودية والرقيقة بين أحمد صفوت صاحب المطبعة، وبين أسماء أبو اليزيد التي تعمل معه موظفة وقامت بمواقف معه لحماية المطبعة من السرقة، ومع الأحداث المتتالية، توقع الجمهور أن تلجأ أسماء أبو اليزيد إلى أحمد صفوت في مساعدتها ضد زوجها أحمد مجدى ؟.



مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.