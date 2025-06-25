شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تتحدث عن الجزء الأكثر رعباً من فيلم Jurassic World Rebirth والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الممثلة سكارليت جوهانسون، أن فيلم Jurassic World Rebirth هو الفيلم الأكثر رعباً في تاريخ السلسلة ، وخلال مقابلة مع E! News ، ناقشت بصراحة ما يمكن أن يتوقعه المعجبون من فيلم الخيال العلمي.

وأضافت سكارليت أنها تحدثتُ مع بعض مُحبي جوراسيك، وقالوا إن هذا هو الأكثر رعبًا، لكنها أكدت انها ستسمح لابنتها بمشاهدته ،و لدى جوهانسون ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات، روز، من زوجها السابق رومان دورياك، وابن، كوزمو، من زوجها الحالي كولين جوست.

وأضافت سكارليت "اتصور أن المسلسل لا يزال مناسبًا للعائلة"، ، قائلة: "عندما شاهدت فيلم Jurassic Park الأول، كنت في العاشرة من عمري في سينما ، وجزء من الانطباع الذي تركه عليّ كان المشاهد المخيفة والمضحكة، ولكن الرعب بالتأكيد".

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا: "هذا جزء من روعة فيلم جوراسيك. إنه مثير من جميع النواحي: بصريًا وعاطفيًا".

تشارك سكارليت جوهانسون في بطولة الجزء السابع من الفيلم إلى جانب ماهرشالا علي، وجوناثان بيلي، وروبرت فريند، ولونا بليز.

أعربت سكارليت جوهانسون عن امتنانها لكونها جزءًا من فريق التمثيل، واختتمت قائلةً: "من أفضل جوانب صناعة الأفلام هي العائلة التي تُكوّنها أثناء التصوير. لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدرب على هذا الفيلم، لذا كان من المهم أن نحظى بفرصة قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في القيام بأشياء ممتعة".

من المقرر إطلاق فيلم Jurassic World Rebirth في 6 يوليو 2025.