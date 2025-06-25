شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات على العرض الأول لفيلم الأصليين.. يطرح فكرة المراقبة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن اليوم الأربعاء 25 يونيو، مع العرض الأول لفيلم "الأصليين" الذى انطلق في عيد الفطر من عام 2017، وسجل ثانى تعاون بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد بعدما قدما سوياً فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحاً كبيراً في السينمات، وليكرر الثائى تعاونهما في هذا الفيلم وأصبح بعد ذلك من أشهر ثنائيات المؤلف والمخرج في السينما بعد ذلك.

فيلم "الأصليين" يطرح فكرة المراقبة في المجتمع وكيف يمكن أن تؤثر على حرية الأفراد، ويطرح الفيلم تساؤلات فلسفية حول الوطن، الهوية، والحب، وشهد الفيلم وقت عرضه انقسام النقاد على موضوعه، حيث رأى البعض أنه عمل فني مميز يطرح أفكارًا عميقة حول المراقبة والحرية، بينما رأى آخرون أنه فيلم معقد وغير مفهوم يحتاج إلى أكثر من مشاهدة.

فيلم "الأصليين" بطولة منة شلبى، خالد الصاوى، ماجد الكدوانى، كندة علوش، محمد ممدوح، هناء الشوربجى، ليلى فوزى، خالد الذهبى، عباس أبو الحسن، تامر نبيل، حسام الحسينى، ناهد نصر الله، محمد سليمان، شاكيرا فطين، مهران غريب، طارق والى وضيف الشرف الفنان أحمد فهمى، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد ومن إنتاج باهو بخش.

تدور قصة الفيلم حول سمير عيلوة (ماجد الكدوانى) رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين، لكنه يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، ويتلقى سمير الصدمة التي لا يستطيع مواجهة أسرته بها، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يتلقى مكالمة من شخص غامض يدعي رشدي اباظة (خالد الصاوى) يطالبه بمراقبة منة شلبي دون أن يعلم هوية الجهة التي تطالبه بالمراقبة وتسمي نفسها "الأصليين"، أو سبب هذه المراقبة فتتغير حياته بشكل كامل.