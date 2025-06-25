شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ضيف شرف فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم دياب كضيف شرف في فيلم صقر وكناريا بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، من إخراج حسين المنباوى، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، حيث يقدم دياب شخصية مميزة خلال أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى كوميدى، إذ يجتمع إمام وشيكو لأول مرة في السينما .

وينتظر دياب انطلاق تصوير مسلسله الجديد بينج كلى والذى تشارك فى بطولته الفنانة سلمى أبو ضيف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.



دياب

ويشارك فى فيلم صقر وكناريا كل من محمد أمام، شيكو، يارا السكرى، يسرا اللوزى، وانتصار، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذى يصورون تباعا.

ويجتمع المخرج حسين المنباوى مع النجم محمد إمام فى السينما للمرة الثالثة بفيلم جديد وهو صقر وكناريا، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة فى السينما لعام 2025، وتوجد كيميا بين الثنائى فى السينما، والتقى المنباوى مع إمام فى عملين فى السينما وهما عمهم وليلة هنا وسرور.

والتقى المنباوى مع إمام فى فيلم ليلة هنا وسرور الذى عرض فى السينمات عام 2018 وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كل من فاروق الفيشاوي وياسمين صبرى وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإنتاج سينرجى.