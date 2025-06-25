رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد عودة هي وبس.. شاهدوا ظهورها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 04:24 مساءً - عادت الإعلامية رضوى الشربيني للأضواء من جديد، وذلك بعد غياب استمر لمدة عام تقريباً، وظهرت بإطلالة أنيقة في أولى حلقات برنامجها "هي وبس" على شاشة dmc.

عودة رضوى الشربيني

كشفتأن حرصت على أن تعود بشكلٍ مختلف لجمهورها، وأكدت أنها على مدار الفترة الماضية فكرت برفقة فريق عمل كبير في شكل المحتوى الذي ستعود به، وكان الهدف أن تتفادى السيدات الأخطاء السابقة والأخطاء التي وقع فيها الآخرون، ومن المتوقع أن تقدممحتوى مختلف تماماً عن الذي اعتادت على تقديمه في المواسم السابقة من برنامجها.

وأكدت رضوى على أهمية الإعلام ودوره المؤثر في حياة الآخرين وقالت: "الإعلام رسالة قوية ومهمة.. والشاشة ممكن تخلي الإنسان في حته كويسه لما يكون تأثيره إيجابي وكويس".

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إنهاء تعاقد رضوى الشربيني

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني ابتعدت عن الأضواء خلال الفترة الماضية، خاصةً وأنها أعلنت إنهاء تعاقدها مع CBC سفرة في نهاية العام الماضي من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيه: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".

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