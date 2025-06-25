شكرا لقرائتكم خبر عن صلح أيتن عامر مع طليقها محمد عز العرب بعد نزاعات طويلة فى ساحات المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

أسدلت الفنانة أيتن عامر وطليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عن مسلسل نزاعاتهما فى الفترة الأخيرة والتى وصلت إلى ساحات المحاكم وتحديداً منذ انفصالهما رسمياً قبل عامين، حيث أعلن الثنائى تصالحهما وعودة العلاقة الودية بينهما من أجل أبنائهما ورغبتها في توفير بيئة صحية لهم، وتم الاتفاق على رؤية العزب لأبنائهما في أجواء مستقرة وبدون أي مشاكل.

وأعلن محمد عز العرب تصالحه مع طليقته أيتن عامر، عبر نشر صورة تجمعهما برفقة أبنائهما على حسابه بموقع "إنستغرام" معلقاً: "وجود الأب والأم في حياة أولادهما مهم حتى لو الطريق اختلف، المهم أن الأولاد يفضلوا دايماً مرتاحين ومبسوطين، عشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة ويارب نفضل دايماً في سلام ووفاق".



ايتن عامر وطليقها محمد عز العرب وابنائهما

وأعادت أيتن عامر مشاركة منشور طليقها محمد عز العرب عبر استورى حسابها بموقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: "شكراً يا عز جداً وأنت فعلاً عندك حق، ويا رب تفضل دايماً مصلحة الأولاد هي همنا الأول".

وشهد العامين الماضية حالة من التوتر بين أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب، حيث لجأ الأخير إلى القانون من أجل رؤيته أبنائه ووجه اتهامات عديدة إلى طليقته من بينها منعه من رؤية أولاده، وعدم تنفيذ أحكام القانون، بينما جاء رد فعل أيتن على هذه الاتهامات بتحرير محضراً ضد طليقها اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير.

يذكر أن أيتن عامر انفصلت عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب في شهر سبتمبر من عام 2022 بعد 6 سنوات زواج، حيث احتفلا الثنائي بزفافهما في شهر يونيو من عام 2016 خلال حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين، وأسفرت زيجتهما عن إنجاب طفلين الأولى تدعى أيتن والثاني يوسف.