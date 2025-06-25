ميسي في يوم ميلاده يتلقى عرضاً للزواج.. وهذه معايدة ديفيد بيكهام له

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 03:00 مساءً - وافق يوم أمس الثلاثاء 24 يونيو يوم ميلاد أسطور كرة القدم ليونيل ميسي، حيث أكمل عامه الـ 38، وسط احتفال عشاق الكرة له، عائلته، زملائه، وحتى جمهوره. وما بين التهاني التي تلقاها ميسي في يوم ميلاده من أصدقائه وزملائه وعائلته، تلقى عرضاً لم يتلقاه من قبل من إحدى جمهوره، تحديداً سيدة عجوز تبلغ من العمر 98 عاماً.. إذ عرضت عليه الزواج، فماذا قالت له؟

سيدة مسنة تعرض الزواج على ميسي

شارك ليونيل ميسي في مباراة كرة القدم المقامة ضمن مسابقة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة. وخلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نادي بالميراس البرازيلي، رفعت مشجعة مسنة تُدعى "بولين كانا"، تبلغ من العمر 98 عامًا، لافتةً تطلب منه الزواج منها، وجاء في اللافتة عبارة: "ميسي، هل تتزوجني؟"، ليرد ميسي بإشارة "موافق"، وهو مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، تُعرف "بولين كانا" بظهورها في فيديوهات حفيدها روس سميث في أهم الأحداث الرياضية. وغالبًا ما تنضم إليه في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) والمصارعة الحرة (WWE)، حيث تُسعد شخصيتها المرحة الجمهور. وقد انتشر على نطاق واسع طلبها الزواج من ميسي - وهو مجرد مزحة بالطبع - عبر الإنترنت، حيث أشاد الكثيرون بروحها الفكاهية.

معايدة ديفيد بيكهام لـ ميسي في يوم ميلاده

https://www.instagram.com/p/DLSWAt6IPEq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLSWAt6IPEq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLSWAt6IPEq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هنأ ديفيد بيكهام نجم كرة القدم ليونيل ميسي بمناسبة يوم ميلاده الـ 38 عبر حسابه على إنستغرام. ونشرصورة تجمعهما معًا، وكتب رسالة مؤثرة نالت إعجاب الجماهير حول العالم، قال فيها: "يوم ميلاد سعيد للأعظم". وأضاف: "أتمنى لك يومًا سعيدًا، أيها المحترف واللاعب والإنسان المثالي... يوم ميلاد سعيد يا صديقي".

ومن الجدير بالذكر أن ديفيد بيكهام وليونيل ميسي تجمعهما علاقة وطيدة منذ انضمام ميسي إلى إنتر ميامي عام 2023، حيث غالبًا ما يُرى بيكهام وهو يُعلن دعمه ومُشيدًا بمساهمات ميسي في النادي وكرة القدم الأمريكية.

قد ترغبين في معرفة ديفيد بيكهام يحتفل مبكراً بيوم ميلاده وسط العائلة والأصدقاء... وهذه رسالة فيكتوريا له

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».