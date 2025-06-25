انفصال كاتي بيري وأورلاندو بلوم بعد 8 سنوات من الحب والتقلبات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت تقارير صحافية أن النجمة العالمية كاتي بيري قد انفصلت عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بعد علاقة استمرت نحو 8 سنوات شهدت العديد من التقلبات، وذلك رغم الحب الكبير الذي كان يجمعهما.

وذكر تقرير لمجلة People أن ضغوط العمل التي تواجهها كاتي بيري في الفترة الأخيرة أثّرت بشكل سلبي على علاقتها ببلوم، الذي لطالما وقف إلى جانبها في مسيرتها الفنية، إلا أن وتيرة العمل المتسارعة أدّت إلى توتر العلاقة تدريجياً.

وأشار مصدر مقرّب من الثنائي إلى أن كاتي كانت تمرّ بحالة من الإحباط بعد ردود الفعل على ألبومها الجديد، وقد عانت من ضغط نفسي كبير، وأضاف: “رغم تفهّم أورلاندو، إلا أن الأمور بدأت تتدهور وأوصلتهما إلى طريق مسدود.”

وفي السياق نفسه، نقل موقع TMZ عن مصادر مطّلعة أن الثنائي، اللذين أعلنا خطوبتهما عام 2019 ولديهما ابنة تُدعى ديزي دوف تبلغ من العمر 4 سنوات، عاشا في الفترة الأخيرة سلسلة من المشاكل على الصعيدين الشخصي والعام، وهو ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال.

ووفق ما أورده موقع Page Six، فإن العلاقة بين كاتي بيري وأورلاندو بلوم “انتهت تماماً”، وأنهما بانتظار انتهاء جولة كاتي الغنائية Lifetimes Tour لحسم الخطوات المقبلة، في ظل غياب أي تأكيد أو نفي رسمي حتى الآن من الطرفين.