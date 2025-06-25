صورة غامضة تُعيد عبلة كامل إلى الواجهة.. وتشعل شكوك الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة القديرة عبلة كامل لتتصدّر المشهد الفني وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة ظهرت فيها مرتديةً عباءة سوداء وبجوارها شاب يحتضنها، وقد كُتب على الصورة عبارة: “عمّتي حبيبتي”.

الصورة أثارت موجة واسعة من التفاعل، حيث انقسم الجمهور بين من أكد أنها قديمة، وآخرين شككوا في حقيقتها مرجّحين أن تكون معدّلة أو منفّذة بتقنية الذكاء الاصطناعي. وذهب بعض المتابعين إلى القول إنها بالفعل عبلة كامل، بينما اعتبر آخرون أنها مجرد شبيهة لها. وتوالت التعليقات التي عبّرت عن حب الجمهور الكبير للفنانة القديرة، متمنّين عودتها القريبة إلى الساحة الفنية بأعمال جديدة.

وتزامن هذا الجدل مع تصدّر عبلة كامل للترند قبل أيام أيضاً، بعدما كشفت الفنانة رحمة أحمد عن مكالمة هاتفية تلقتها من النجمة الكبيرة، حيث وجّهت لها نصائح مهمة في مشوارها الفني.

وقالت رحمة أحمد خلال تصريحات تلفزيونية إنها فوجئت بالمكالمة أثناء وجودها في نقابة المهن التمثيلية، عندما أخبرها الفنان أشرف زكي بأنه يُحضّر لها مفاجأة وأعطاها الهاتف، لتكتشف أن المتصلة هي عبلة كامل نفسها.

وأكدت رحمة أن عبلة كامل طلبت منها التنويع في أدوارها، وقدّمت لها نصائح مهمة، مشيرةً إلى أنها شعرت بأنها تتحدث مع “أم حقيقية”، وقالت: “أنا من جمهور عبلة كامل، وبحبها جدًا، وكانت المكالمة لحظة مؤثرة.”

وتُعد هذه العودة غير المباشرة لعبلة كامل، رغم غيابها عن الأعمال الفنية، دليلاً على مكانتها الراسخة في قلوب الجمهور ومحبيها.