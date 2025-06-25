شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم في عز الضهر لمينا مسعود يحصد 2.8 مليون جنيه في أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد فيلم في عز الضهر أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 273 ألفا و182 جنيها، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض السينمائية المختلفة مليونين و 829 ألف جنيه.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب في عز الضهر، 3 أفلام مختلفة، وهي فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وإخراج سارة وفيق، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.