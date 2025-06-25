شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بروس ويليس ترد على منتقدى نشر صور والدها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردّت تالولا، ابنة النجم العالمى بروس ويليس، على المنتقدين الذين زعموا أنه لا ينبغي لها نشر صور والدها، خاصة بعد أن أعلن ويليس اعتزاله التمثيل عام 2022 بعد تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام.

في عام 2023، أصدرت عائلته بيانًا يؤكد تقدم حالته الصحية، وتشخيص ويليس بالخرف الجبهي الصدغي (FTD). وهو نوع نادر من الخرف، ويُسبب مشاكل في السلوك واللغة.

دأبت عائلته على مشاركة صوره وإطلاع معجبيه على آخر مستجدات صحته، من خلال منشور حديث بمناسبة عيد ميلاده السبعين.

وأظهر منشور جديد صورًا لـ ويليس وهو يمسك بيد ابنته ويعانقها، وكتب أحد النقاد: "لا أعتقد أنه يجب عليكِ كشف والدكِ للعامة! إنه ضعيف! وبعض الأمور يجب أن تبقى سرية! ليس لديكِ إذنه بنشرها!"

ردت تالولا قائلةً: "مرحبًا، قرأت رأيك، كعائلة، نلتزم بحذرنا عند النشر، كان اليوم يومًا رائعًا مليئًا بالابتسامات، وقررتُ أن أُظهر ذلك للعالم، لأنني أعرف ما يعنيه للجميع".

وأضاف ناقد آخر: " أنا فقط أتساءل إن كان والدك يرغب في نشر معركته مع الخرف وتخليدها على إنستجرام ليشاهدها العالم، من يُفيد هذا؟ هل تجمعون التبرعات؟ هل تتحدثون مع باحثين؟".

ودافع عنها آخرون، فكتب أحدهم: "أعتقد أن هذه الصور جميلة، توفي والدي للأسف العام الماضي بسبب الخرف، التقطتُ الصور بينما كان لا يزال قادرًا على الوقوف معي ومعانقتي." نشرتها على فيسبوك لأصدقائي الذين عرفوه وأحبوه، مع خالص حبي".

وأضاف آخر: "شكرًا لمشاركتك بعضًا من سعادة والدك، بطلنا، وأحترم خصوصيتك، ولكني سعيد جدًا برؤيتك ووالدك تبتسمان".



بروس ويليس وتالولا



بروس ويليس وابنته