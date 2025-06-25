فنانة مصرية تكشف مشاركتها ككومبارس في أفلام عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:19 مساءً - حلَّت الفنانة سلوى محمد علي ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهير "واحد من الناس"، وكشفت عن الكثير من التجارب التي مرت بها وساهمت في تكوينها الفكري ورؤيتها الخاصة بعالم الفن.

واستعادت سلوى بدايات مشوارها الفني، وتحديداً خلال انتقالها للندن بعد انتهاء دراستها بالمعهد، وأكدت أنها شاركت في عدد من الأعمال السينمائية الأمريكية والبريطانية في عمرٍ صغير، مما أتاح لها فرصة ذهبية لدخول عالم الإنتاج العالمي والتعرف على أساليب صناعة السينما العالمية.

مشاركتها في تيتانيك

كشفت سلوى محمد علي أنه من ضمن التجارب التي لا تنساها هي عملها في ستديو "شبرتد" الذي تم تصوير فيه الفيلم العالمي "تيتانيك"، وروت أنها كانت تتواجد يوميًا لساعات طويلة داخل استوديوهات التصوير، وكانت تؤدى عملها ضمن المجاميع التي تتواجد في قاعة المحكمة والمستشفيات وغيرها، وأكدت أن هذه التجربة شكلت وعيها البصري في هذه المهنة في وقتٍ مبكر.

أكدت سلوى أنها خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، كانت تتمنى أن تصبح معلمة مسرح، وهو ما تحقق بعد التخرج بفترة، واستطاعت أن تبدأ مسيرتها المهنية في التعليم الأكاديمي، معتبرة ذلك امتدادًا لشغفها بالمسرح وإيمانها بأهمية نشر هذا الفن في الأوساط التعليمية.

كشفت أيضاً خلال اللقاء أنها اكتشفت إصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) بعد مشاركتها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، مؤكدة أن الشخصية التي أدتها ساعدتها على فهم تصرفاتها السابقة من منظور علمي، بعد سنوات من التساؤلات حول سلوكها في المدرسة وفي حياتها اليومية.

أبطال مسلسل فات الميعاد

View this post on Instagram A post shared by Square Media Production (@square.media.production)

يُشار إلى أنه يُعرض الآنمسلسل فات الميعاد، وتألقت خلال الأحداث في دور حماة البطلة أسماء أبو اليزيد، ويشاركهما بطولة هذا العمل كل من أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، ولاء الشريف، محمد أبو داود، حنان سليمان، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، مصطفى خطاب، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة.

يمكنك متابعة رومانسية مضطربة.. هكذا ظهر أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد في برومو مسلسل فات الميعاد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».