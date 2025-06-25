وفاة الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:19 مساءً - غيّب الموت عن عالمنا الفنان عماد محرم، صباح اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز 74 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ مرتين، كان آخرها قبل أسابيع قليلة، الأمر الذي أثر على حالته الصحية، بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة.

موعد ومكان جنازة عماد محرم

كشف سليم عماد، ابن، عن موعد ومكان جنازة والده، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. توفى إلى رحمة الله، والدي الغالي، وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة، عقب صلاه الظهر".

من هو عماد محرم؟

عماد محرم من مواليد يونيو عام 1951، وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث شارك في العديد في الأفلام منها "رحلة لذيذة"، حيث تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "العفاريت"، "الباطنية"، "أقوى الرجال"، كما تعاون مع عددٍ كبير من النجوم، مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، عمرو دياب وغيرهم.

وقبل 5 أعوام تقريبًا، ظهر عماد محرم في مقطع فيديو، نشرته ابنته والتي حمست الجمهور آنذاك، بقولها إنه يتضمن سبقًا كبيرًا، وهو الكشف أخيراً عن الابنة الحقيقية للنجمة مديحة كامل في فيلم العفاريت، وهو سر استمر دون إجابة لمدة 30 عاماً، وتدخل والدها مؤكداً أنه لا يصح أن يحرق أحداث الفيلم، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية، يمكنه القول أن بلية هي الابنة الحقيقية لمديحة كامل وليست "لوزة" كما يظن البعض.

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