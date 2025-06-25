ميرنا وليد - بيروت - أطلت السيدة لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار على الجمهور بلوك صيفي وعصري للغاية.

وشاركت لين الجمهور صورة ظهرت فيها وهي ترتدي شورت من قماش اللينين باللون الأبيض، ونسقت معه قميص Oversize باللون الأبيض أيضاً والقماش نفسه وبزخرفة باللون الأسود على الأطراف، وأضافت للإطلالة نظارات شمسية باللون الأسود.

وقد تمكنت لين بمن تنسيق إطلالة تناسب الموضة لهذا الموسم، وإختيار لون صيفي بإمتياز، خاصة بظهزرها حافية القدمين.

ومن الناحية الجمالية، تركت لين شعرها منسدل، وأطلت من دون ماكياج، وتركت تعليق على المنشور قائلة: "Hey You".

كانت هذه تفاصيل خبر من دون ماكياح وحافية القدمين.. إطلالة عصرية صيفية بإمتياز للين برنجكجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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