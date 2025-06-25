وفاة الممثل المصري عماد محرم

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل المصري عماد محرم عن عمر 74 عامًا بعد صراع مع المرض.



أحد أقارب محرم كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير الاستاذ عماد محر، جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان، العزاء والصلاة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والعزاء على المقابر".

عماد كانت قد تدهورت صحته في الفترة الأخيرة، بعد أن أصيب بجلطة.