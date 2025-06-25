عبد الله بو شهري بأقوى هجوم..والسبب شجون الهاجري

ميرنا وليد - بيروت - تطرّق الممثل عبد الله بو شهري الى قضية الممثلة شجون الهاجري التي أُفرج عنها بعد القاء القبض عليها بسبب المخدرات، قائلا: "بروح لمحامي شجون الوحيد اللي عنده توكيل منها وبشوف طريقة نسكّت فيها حچي المحامين والممثلين وأي أحد قاعد يفتي من راسه عشان البنية ما تنضر وصلت لكم الرسالة وانتهى الموضوع اتركوها بحالها، تحبونها؟ ادعوا لها بس".



على صعيد آخر تداول الجمهور مقطع فيديو يظهر قيام عبد الله بوشهري، بإحراج الممثلة كوثر البلوشي، إذ توجه لها بالقول: "فيه حبوب على بشرتك عادي اصورك؟، أنا اقيم جمالك 3 من 10، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً بين المتابعين.

