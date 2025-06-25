بعد غياب 10 سنوات.. محمد حماقي يعود إلى مهرجان جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انقطاع دام عشر سنوات، يستعد النجم المصري محمد حماقي للعودة إلى خشبة “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في الأردن، من خلال حفل غنائي ضخم يُقام ضمن فعاليات الدورة الـ39 للمهرجان، المقرّر إقامتها بين 23 تموز (يوليو) و2 آب (أغسطس) المقبلين.

ويُنتظر أن يُقدّم حماقي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي طالما تفاعل معها الجمهور، منها: “بقيت معاه”، “ليلى”، “ما بلاش”، “أدرينالين”، “زيها مني”، “لا ملامة”، “من قلبي بغني”، و”زيها مين”.

ويأتي حفل جرش بعد أيام من إحيائه حفلاً ناجحاً في “مهرجان موازين الدولي” في دورته الـ20 على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، وهو الحفل الثالث له في المهرجان، وقد شهد حضوراً جماهيرياً ضخماً تجاوز الـ135 ألف متفرج.

وحظي حماقي بتفاعل كبير من الجمهور المغربي، حيث قدّم برنامجاً فنياً متنوعاً بدأه بأغنية “نفسي أبقى جنبه”، وتبعها بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل: “أحلى حاجة فيكي”، “من البداية”، “أجمل يوم”، “يا ستار”، “واحدة واحدة”، و”ما بلاش”، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.