مي عمر مكرّمة في تونس: أفضل ممثلة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية مي عمر متابعيها على “إنستغرام” فيديو يوثّق لحظة تكريمها في “مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي” الذي أُقيم مؤخراً على مسرح قرطاج في تونس، حيث حصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “إش إش”، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

وعلّقت مي على التكريم برسالة مؤثرة وجّهتها إلى إدارة المهرجان والجمهور التونسي، وقالت: “تشرّفت بتكريمي كأفضل ممثلة عن مسلسل ‘إش إش’ من مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي على مسرح قرطاج العظيم.”

وأضافت في رسالة وجدانية: “تونس وجمهورها… استقبالكم كان فظيع جداً وفوق الوصف، من أول لحظة حسّيت إني بين أهلي وناسي. قد إيه حبّكم غالي، كل تفصيلة كانت مليانة محبة وترحيب.”

واختتمت مي رسالتها برسالة شكر صادقة قالت فيها: “شكراً من قلبي لتونس الخضراء، وشكراً لكل حد سلّم، ضحك، شجّع، وهتف باسمي… محبتكم وسام على صدري… ولاد تونس بحبّكم برشا.”

وكانت مي عمر قد توّجت أيضًا قبل أيام بجائزتين عن دورها في نفس المسلسل من “مهرجان كأس إنرجي للدراما”، وعبّرت عن فخرها بهذا التقدير بقولها: “فخورة جداً بحصولي على جائزتين من ‘كأس إنرجي’ عن مسلسل ‘إش إش’… شكراً على الدعم والتقدير المستمر.”

يُذكر أن مسلسل “إش إش” شارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: انتصار، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيماء سيف، دينا، إدوارد، وعلاء مرسي، وهو من إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق، وقد حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا وجاء ضمن أبرز أعمال دراما رمضان لهذا العام.