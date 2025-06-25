اتهامات بالخرف والمخدرات تلاحق أميتاب باتشان.. وهكذا ردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم العالمي أميتاب باتشان بصوته في مبادرة وطنية أطلقتها الحكومة الهندية بهدف رفع الوعي حول التهديدات الرقمية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية. وتأتي هذه المشاركة من خلال رسالة صوتية مسجّلة تُبث تلقائيًا قبل بدء المكالمات الهاتفية داخل الهند.

ورغم الطابع التوعوي للحملة، واجه باتشان انتقادات واسعة من بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن انزعاجهم من تكرار الرسالة، فيما سخِر آخرون من صوته وطريقة إلقائه للرسالة، وصولاً إلى توجيه اتهامات غريبة بحقه.

ولم يتأخّر الفنان البالغ من العمر 81 عامًا في الردّ، فكتب عبر حسابه على موقع “X” (تويتر سابقًا)، ساخرًا من تغريدة جاء فيها: “توقّف عن الكلام على الهاتف”، بالقول: “أخبروا الحكومة، أنا فقط أُنفّذ ما طُلب مني”.

كما ردّ على من وصفه بـ”الخرف” قائلاً: “يوماً ما، لا قدّر الله، ستصل إلى هذا العمر أنت أيضًا… وعندها ستفهم أكثر”.

أما عن الاتهام بتعاطي الماريجوانا، فردّ بسخرية: “لا أحد يكتب بهذه الطريقة سوى من يتعاطى الحشيش”.

وحظيت ردود أميتاب باتشان بتفاعل واسع بين الجمهور، الذين دافعوا عنه معتبرين أن مشاركته في المبادرة الوطنية تحمل قيمة توعوية عالية، وأنه يؤدي دورًا مسؤولًا في خدمة بلده.