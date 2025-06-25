شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كريم عبد العزيز المشروع x يتخطى 120 مليون جنيه بعد 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد فيلم المشروع x الأسبوع الماضي إيرادات بلغت ما يقرب من 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أسابيع من طرحه في السينمات المختلفة 120 مليونا و175 ألفا و548 جنيها.

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.



فيلم المشروع X تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟