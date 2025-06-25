لن تصدقوا ماذا أرسلوا لها.. عارضة أزياء عالمية تفضح نجوم كرة قدم عالميين

ميرنا وليد - بيروت - أثارت عارضة الأزياء الألبانية ميليسا إم موجة من الجدل بعد أن نشرت مقاطع فيديو ورسائل خاصة عبر حساباتها على مواقع التواصل، كشفت فيها عن تواصل ثلاثة من نجوم كرة القدم معها عبر "إنستغرام".



ميليسا، التي يتابعها أكثر من 6 ملايين شخص على "إنستغرام" و"تيك توك"، وتدير حساباً مدفوعاً على "أونلي فانز"، صرّحت بأن كلاً من كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ورافائيل لياو قاموا بإرسال رسائل لها في محاولة للتقرب منها.

وبحسب ما قالت، فإن كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، اقتصر تواصله معها على كلمة "مرحبا" فقط، دون أن يستكمل الحوار.

أما زميله السابق فينيسيوس جونيور، فقد كان أكثر جرأة، حيث وجه لها دعوة لزيارة منزله خلال العام الماضي، لكنها رفضت هذه الدعوة.

في المقابل، أوضحت ميليسا أن أغرب الرسائل وأبرزها كانت من نجم ميلان، رافائيل لياو، الذي أبدى انزعاجه من تجاهلها لرسالته الأولى، لتقوم بالرد عليه مرة واحدة فقط.

الفيديو الذي نشرته ميليسا انتشر بسرعة كبيرة عبر الإنترنت، ما وضع اللاعبين الثلاثة في موقف محرج وأثار موجة واسعة من ردود الفعل.

