ميرنا وليد - بيروت - أحدث أعمال الممثل والمؤلف كريم سرور فيلم "في عز الضهر" الذي ألفه وهو بطولة الممثلين مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز وإخراج مرقس عادل، ويتمحور حول شاب مصري ينضم إلى أخطر مافيا دولية.
في العرض الأول للفيلم كان لنا لقاء مع سرور، تحدث فيه لفترة الصعبة التي مرت على العمل قبل طرحه، عن كواليس التصوير، وعن الصعوبات التي واجهته، وعن بطل العمل مينا مسعود.
كما تحدث سرور عن عمله القادم.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر كريم سرور : مينا مسعود ذكي .. وأبهرني بهذا الأمر في " في عز الضهر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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