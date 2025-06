شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز محاطة بشكوك تعديل صورها بسبب جمالها الدائم.. السر أصبح لغزا والان مع تفاصيل الخبر

كثيراً ما تحظي النجمة جينيفر لوبيز بالثناء بسبب مظهرها الشبابى الدائم، لكن معجبيها بدأوا يشكون في أن الممثلة والمغنية تحصل على بعض المساعدة للحفاظ على مظهرها، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا، مؤخرا، 4 صور سيلفى فى منشور مُجمّع على "انستجرام" اعتمدت فيها إطلالةً غير رسمية ومكياجًا ناعمًا وجذابًا على وجهها.



جينيفر لوبيز شابة في الرابعة والخمسون من عمرها

بدأ المعجبون بتبادل أحاديث قديمة حول ملامحها الجسدية الشابة وذلك ضمن الإشادة التي لاقتها جينيفر لوبيز، على منشورها، وذلك بعدما ظهرت - الأم لطفلين - مرتدية بلوزة خضراء زيتونية باهتة بأكمام طويلة مع بنطال جينز عالي الخصر أثناء التقاط صورها الأخيرة.

وتظهر لوبيز في الصور بشعرها المميز مصففًا ببساطة مع فرق مستقيم في المنتصف، مما منحها إطلالة أنيقة، أما مكياجها، فكان ناعمًا وجذابًا مع مكياج عيون دخاني وشفتين بلون بني فاتح، وكتبت في تعليقها على الصور: "العودة إلى المنزل لدقيقة واحدة.. ثم العودة إلى المسرح"، في إشارة إلى جولتها الموسيقية القادمة التي تحمل اسم "Up All Night: Live in 2025".

وفي هذا الصدد، نشر موقع Hollywood Unlocked، الصور التي أشاد فيها بمظهر "لوبيز"، مدعيًا في تعليقه: "جنيفر لوبيز تتقدم في السن إلى الوراء حرفيًا"، ولكن في المقابل لم يبدو أن جميع معجبيهم يتفقون في التعليقات، حيث كتب أحد الأشخاص: "إنها تتقدم في السن، باحترام"، فيما كتب آخر: "هذه كلها فلاتر، عندما ترى صورها عن قرب على السجادة الحمراء، فهي لا تشبهها على الإطلاق"، كما اتهم آخرون النجمة العالمية باستخدام الفلاتر لتحسين مظهرها"، كذلك قال اثنان آخران: "إنها تستخدم الكثير من الفلاتر، ومن الرأس إلى القدمين، تبدو جيدة بالنسبة لعمرها، لكننا رأيناها بدون فلاتر".

ويقول التقرير: "يمتلك العديد من المشاهير الموارد والأموال اللازمة لتعديل مظهرهم وتغييره كما يرونه مناسبًا، بعضهم يُجري عمليات تجميلية، بينما قد يستخدم آخرون الفلاتر وأدوات تعديل الصور، بينما يستخدم البعض الآخر كليهما، لكن لوبيز لم تعترف بأيٍّ منهما، ومعظم معجبيها يتفقون على أنها لا تبدو كامرأة عادية في الرابعة والخمسين من عمرها.. فما سرّها إذًا إن لم تكن تخضع لجراحة تجميل أو تستخدم تطبيقات تعديل الصور، ربما يكون الأمر في جيناتها، لكنها على الأرجح لن تُخبرنا إن كان الأمر غير ذلك".



جينيفر لوبيز تحير الجمهور بشبابها الدائم



جينيفر لوبيز

وأضاف: "ومع ذلك، تحرص بين الحين والآخر على إبلاغ معجبيها عندما لا تستخدم فلترًا، فعلى سبيل المثال، نشرت فيديو في أغسطس 2023 تُروّج فيه لمنتجات من علامتها التجارية للعناية بالبشرة "جي لو بيوتي"، وبينما كانت تدلك القليل من سيروم جينيفر لوبيز على بشرتها الخالية من المكياج، أوضحت أنها لم تكن تستخدم كريم الوقاية من الشمس يوميًا منذ أوائل العشرينيات من عمرها فحسب، بل إنها أيضًا رفضت الادعاءات بأنها لا تستخدم منتجات العناية بالبشرة الخاصة بها"، وصرحت جينيفر لوبيز: "لا يوجد أي تعديلات في هذا الفيديو"، مؤكدةً لجمهورها أن ما يشاهدونه على شاشاتهم هو الحقيقة.

ولتجنب أن يغفل المشاهدون عن ذلك في المقطع، أكدت في تعليقها أنها كانت طبيعية تمامًا، وكتبت: "بدون أي تعديلات.. أنا تمامًا.. هذا أنا الآن، في الرابعة والخمسين من عمري، متألقة وسعيدة"، ولذلك، في الوقت الراهن، لا يزال سر شباب لوبيز الدائم لغزًا للجميع.



سر شباب جينيفر لوبيز يحير الجمهور