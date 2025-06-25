شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة سينمائية لـ محمد أنور بثلاثة أفلام من بيج رامى للشيطان شاطر ومملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محمد أنور انتعاشة سينمائية بصورة كبيرة من خلال مجموعة من الأفلام الذى يشارك في بطولتها ويقوم بتصويرها خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما نجح في آخر أفلامه جوازة توكسيك الذى حقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً.

أول الأفلام المرتقبة لمحمد أنور هو بيج رامي والذى يقوم بتصويره حالياً مع الفنان رامز جلال على أن ينتهي منه ليصور عمل جديد تعاقد عليه مؤخراً، هذا العمل هو فيلم الشيطان شاطر الذى يشارك فيه إلي جانب الفنان أحمد عيد، والذى يعول عليه الأخير كثيراً لتكون عودة قوية له في السينما .

في حين ثالث أفلام محمد أنور هو فيلم مملكة للفنان مصطفى شعبان، والذى يعود به هو الآخر للسينما بعدما انشغل خلال السنوات الأخيرة ببطولة العديد من المسلسلات الدرامية الذى يقدمها في كل عام.