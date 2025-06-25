ممثلة مصرية أعجب بها الأسطورة البرازيلي بيليه وكاد أن يتزوجها !

ميرنا وليد - بيروت - من الوقائع الغريبة التي حصلت في الوسط الفني هي عندما عبّر اللاعب البرازيلي بيليه عن اعجابه الكبيرة بالممثلة المصرية زبيدة ثروت وذلك عندما كانت بصحبة زوجها الاول إيهاب في الكويت في مهرجان دولي.



بقي بيليه لوقت طويل ينظر الى زبيدة من دون الاكتراث لوجود زوجها الى جانبها ولكن عندما أدرك ان البعض بدأ يلاحظ نظراته قال لزوجها : اهتم بزوجتك فهي صاحبة أجمل عينين رأيتهما في حياتي.

لم يتكلم زوجها ايهاب اي كلمة ولم يستطع ان يفعل اي شيء مع افضل لاعب في العالم في ذلك الوقت وأخرج زوجته من القاعة غيرة عليها.

يقال ان بيليه أعجب بزبيدة ولو لم تكن متزوجة لحاول الارتباط بها.