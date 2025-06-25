زينة عروس بفستان الزفاف.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية زينة، متابعيها لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة".

وشاركت زينة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيها عروس بفستان الزفاف إلى جانب الممثل المصري عمر مهدي خلال تصوير مشهد عقد قرانهما ضمن أحداث العمل.

ومسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، إضافة إلى مجموعة الممثلين وضيوف الشرف.

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