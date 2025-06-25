ميرنا وليد - بيروت - نظمت جمعية حماية حفل خيري تحت شعار: Let Hope Shine Through، وذلك بحضور العديد من المشاهير من مختلف المجالات، مثل المنتج جمال سنان، الممثلة ماغي بو غصن، الفنانة مايا دياب، الفنانة ماريلين نعمان وغيرهم.
موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وقد أجرينا مع ماغي بو غصن مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن الحفل، الإعلان الدعائي الذي قامت به مع ماريلين نعمان وسينتيا كرم، طريقة تربيتها لأبنائها عندما كانوا أطفالا، وتعليقها على كلام الممثلين طلال الجردي وورد الخال.
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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن بتصريح مُلفت عن "حماية" وتُعلّق على كلام ورد الخال وطلال الجردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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