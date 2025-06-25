هل تعرض محمد حماقي لأزمة قلبية؟ إليكم ما قاله في أول تعليق

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتشار شائعات عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نفى الفنان المصري محمد حماقي بشكل قاطع كل ما تم تداوله حول حالته الصحية، مؤكداً أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكلات خطيرة.
وفي تصريح لتلفزيون "سكاي نيوز عربية"، طمأن حماقي الجمهور وقال : "أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وكل الأخبار اللي نزلت عن مشاكل في القلب مش صحيحة تماماً".
وكان حماقي قد أحيا حفلا ناجحاً ضخم ضمن فعاليات الدورة الـ20 من "مهرجان موازين الدولي" بالعاصمة المغربية الرباط، وتألق على مسرح النهضة وقدم باقة من أشهر أغانيه، منها: "نفسي أبقى جنبه"، "أحلى حاجة فيكي"، "من البداية"، "أجمل يوم"، "يا ستار"، "واحدة واحدة"، و"ما بلاش"، وسط تفاعل الجمهور معه.
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