شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محرم فؤاد.. خطف قلوب الجمهور وتزوج أبرز النجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء 25 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، الذى رحل عن عالمنا فى 27 يونيو 2002، تاركًا إرثًا فنيًا مميزًا ومسيرة حافلة بالنجاحات والعشق.

عشق الفنان الراحل محرم فؤاد الفن منذ طفولته، حيث غنى أمام الملك فاروق وهو في السابعة من عمره مع فرقة مدرسته، وفي شبابه التحق بمعهد الموسيقى العربية ليتعلم الغناء والعزف على العود، قبل أن ينطلق من ركن الهواة في الإذاعة إلى الشهرة الواسعة.

تعاون محرم فؤاد مع المنتج حسن رمزي، ليلتقي بالمخرج هنري بركات، الذي اختاره لدور البطولة في فيلم "حسن ونعيمة" (1959)، وبعد عرض الفيلم، تحول محرم إلى نجم جماهيري، حيث حمله المشاهدون على الأكتاف في شوارع القاهرة وهم يهتفون: "حسن.. حسن!"، حتى اضطرت الشرطة للتدخل لإنقاذه من الحشود الهائجة.

عرف عن محرم فؤاد زيجاته المتعددة من نجمات الفن، حيث تزوج أولًا من الفنانة تحية كاريوكا، لكن زواجهما انتهى سريعًا بسبب الخلافات، بعدها تزوج من سيدة خارج الوسط الفني، لكن الزواج لم يدم.

ثم ارتبط بـ ماجدة بيضون، وأنجب منها ابنه الوحيد طارق، قبل أن ينفصلا، بعد ذلك، تزوج من جورجينا رزق، ملكة جمال العالم، والتي شاركته بطولة فيلم "الملكة وأنا"، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا.

وفي السبعينيات، تزوج من الفنانة عايدة رياض، واستمر زواجهما 12 عامًا، حاول خلالها إبعادها عن الفن، لكنها رفضت وواصلت مشوارها الفني. بعد انفصاله عنها، تزوج مرتين، كانت آخر زيجاته من منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته.