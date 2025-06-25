شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات فات الميعاد و6 شهور وبالطو تتصدر المشاهدة فى مصر على WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مسلسل بالطو بطولة الفنان الشاب عصام عمر إلى قائمة مسلسلات الأكثر مشاهدة فى مصر على منصة watch it، حيث حصد المركز الثالث فى القائمة، وتصدر المركز الأول مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى، وآخرين، إخراج سعد هنداوى، كما حصد المركز الثالث فى المشاهدة مسلسل 6 شهور بطولة الفنان الشاب نور النبوى.

بالطو، مسلسل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومى فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى.

بالطو تدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال قصة الطبيب عاطف ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا فى أحد المراكز الطبية فى قرية ريفية بمحافظة كفر الشيخ، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله لكن يتفاجأ بأنه أصبح مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسى ليمر بالعديد من المواقف الكوميدية.