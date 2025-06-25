شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى: سعدت بتجربة تصميم بوستر فى عز الضهر وأحضر إنيمى ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ساندى كواليس مشاركتها فى فيلم فى عز الضهر الذى يعرض حاليا فى السينمات المختلفة من خلال قيامها بتصميم بوستر العمل، معبرة عن سعادتها الشديدة بتلك التجربة.

وقالت ساندى لـ"الخليج 365" إن فيلم فى عز الضهر هو التجربة الأولى لها فى بوسترات الأفلام، بعد أن تعاونت مع عدد من المطربين خلال بوسترات الأغانى والألبومات مثل رامى جمال ورامى صبرى وكارمن سليمان وغيرهم، لافتة إلى أنه تم إنتاج البوستر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وليس من خلال جلسات تصوير، إلى جانب مساعدة المخرج مرقس عادل لها بكل تفاصيل العمل.

كما لفتت إلى أنها تعمل حاليا على أغنيتين جديدين، إحداهما، ستطرحها على شكل "إنيمي ميوزك"، موضحة "مانا شبه الإنيمي فالناس هتعرف إنه أنا، ولكنها درامية شوية فممكن أطرحها في الشتاء".

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

ويعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب في عز الضهر، 3 أفلام مختلفة، وهي فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وإخراج سارة وفيق، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.