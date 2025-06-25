شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار إجبارى يُحيى حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى فى 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق "مسار إجبارى" لإحياء حفل غنائى مميز يوم 31 يوليو المقبل بساقية عبد المنعم الصاوى، فى أمسية فنية تتنوع بين الأغانى العاطفية والاجتماعية التى اشتهر بها الفريق.

ويعود تاريخ تأسيس الفريق إلى عام 2005، حيث اختار أعضاؤه اسم "مسار إجبارى" كتعبير ساخر عن القيود الاجتماعية التى تُفرض على الشباب، وتحاول حصرهم فى نمط حياة واحد، ومن خلال كلماتهم وألحانهم، يسعى الفريق إلى كسر هذه الصورة النمطية.



فريق مسار اجبارى

ويمتلك "مسار إجباري" مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، مثل: "تقع وتقوم"، و"أوقات"، و"كانت هتفرق"، و"قلبك ده عنوانى"، والتي سيقدمها الجمهور في الحفل ضمن باقة من الأعمال الفنية الجديدة والقديمة.

يُذكر أن الفريق يتميز بأسلوبه المختلف الذي يدمج بين الكلمات العميقة والألحان المتنوعة، مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى عشاق الموسيقى المستقلة فى مصر.