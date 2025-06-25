شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ناجحا ضمن حفلات مهرجان موازين فى دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط، غنى خلالها 17 أغنية منها: حكايات، الرك ع النية، أنا هاجي على نفسي، ياه، تسلم، هيجيلي موجوع، باي باي، مكرهتوش، قصر بعيد، غيبة الحبايب، قولوله سماح، تيجي نتراهن، كلمة أحب، وافترقنا، خليني في حضنك، آخر مقابلة.

ووصل تامر عاشور أول أمس الإثنين إلى المغرب وأجرى بروفة أمس الثلاثاء قبل حفله الغنائى، حيث من المقرر أن يغنى 20 أغنية إضافة إلى عدد 3 ميدلى.

مهرجان موازين يعد من المهرجانات الكبرى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



تامر عاشور (1)