شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يبدأ حفله بـ"عشت معاك حكايات" فى مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النجم تامر عاشور منذ قليل حفله الغنائى ضمن حفلات مهرجان موازين فى دورته العشرين بأغنية "عشت معاك حكايات" بقيادة المايسترو سعيد كمال، وذلك على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط.

ووصل تامر عاشور أول أمس الإثنين إلى المغرب وأجرى بروفة أمس الثلاثاء قبل حفله الغنائى، حيث من المقرر أن يغنى 20 أغنية إضافة إلى عدد 3 ميدلى.

مهرجان موازين يعد من المهرجانات الكبرى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



تامر عاشور (1)