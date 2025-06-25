شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائياً مميزاً اليوم الأربعاءفي التاسعة مساءً، بقاعة النهر بساقية الصاوي، حيث يقدم مجموعة من أغانيه العاطفية والوطنية التي يحبها جمهوره ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك.

ويأتي هذا الحفل في إطار النشاط الفني المكثف للحجار، الذي عاد مؤخراً إلى المسرح عبر مشاركته في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج عصام السيد.

وتُعد المسرحية عودة قوية للحجار إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، كما تُشكل أيضاً عودة للفنانة رانيا فريد شوقي إلى مسرح القطاع العام.