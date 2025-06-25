شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل تتصدر الترند بسبب صورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل ترند تيك توك، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة عبلة كامل.

وظهرت عبلة مرتدية عباءة سوداء، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، ما بين من شكك أن الصورة ليست حديثة وما بين من عبّر عن اشتياقه لها وتمنّياته بعودتها إلى التمثيل.

عبلة كامل بدأت فى الدراما من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحليمة"، وانطلقت بشكل قوى فى الدراما واحتلت مكانة بارزة فى قلوب المشاهدين، بعد نجاحها فى المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى بطولة "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل ولكنها لن تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما فى عام 2005.