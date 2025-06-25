‎مينا مسعود يفاجئ الجمهور فى سينمات القاهرة للترويج لفيلمه "في عز الضهر"

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فاجئ النجم العالمي مينا مسعود جمهوره بشكل غير متوقع داخل صالات السينمات في القاهرة والتقط الصور التذكارية معهم أثناء مشاهدتهم لفيلم (في عز الضهر).

‏‎وتفاعل مسعود في الزيارة مع الجمهور، وتبادل الحديث والتقاط الصور التذكارية مع محبيه الذين سارعوا على نشرها عبر حساباتهم الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

‎فى عز الضهر هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

‎فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

‎فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.



‏‎مينا مسعود يفاجئ الجمهور في سينمات القاهرة للترويج لفيلمه في عز الضهر



‏‎مينا مسعود يفاجئ الجمهور في سينمات القاهرة للترويج لفيلمه في عز الضهر



‏‎مينا مسعود يفاجئ الجمهور في سينمات القاهرة للترويج لفيلمه في عز الضهر