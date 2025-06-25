شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: واجهنا مشكلات إنتاجية فى فيلم فى عز الضهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "واجهنا مشاكل إنتاجية فى فيلم فى عز الضهر، على سبيل المثال فى خلال 3 أسابيع قمنا بتصوير ثلاث إيام بالرغم من أنه من الطبيعى أن نقوم بتصوير 10 إيام على الأقل".

وتابع مسعود مشيرا إلى: "ولكننى كنت متحمسا ولازالت مع نزول فيلم فى عز الضهر السينمات فى مصر وحول العالم لردود الفعل المختلفة، خاصة أن الفيلم يدور فى إطار الأكشن وأنا شعرت أن هذا العمل هو أفضل ما يمكننى من الدخول إلى عالم السينما فى مصر".

"فى عز الضهر" هو أول فيلم مصرى عالمى من بطولة النجم العالمى مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصرى يتم تجنيده فى أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم فى عز الضهر يجمع مينا مسعود والفنانة إيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصى شخصية شخصية "سانرا" والتى تعمل مع المافيا ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.