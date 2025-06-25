شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مكثفة لمسرحية "كتاتونيا" قبل العرض على ريفولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح ريفولى بروفات مكثفة لمسرحية كتاتونيا إخراج محسن عبد المعطى وتأليف عادل أحمد، قبل العرض الرسمى لها خلال الأيام القادمة.

والعرض المسرحى كتاتونيا تدور أحداثه فى إطار كوميدى داخل إحدى عيادات العلاج النفسى، ويقوم ببطولته أحمد الحلوانى وفتحى سعد ورضا إدريس وعبد السلام الدهشان وخالد محروس ونسمة عادل وشيماء حافظ، وكتب أشعاره أيمن حافظ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الحلوانى هو مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، ومسلسل العتاولة الجزء الأولى.



بروفات مسرحية "كتاتونيا"



بروفات مسرحية "كتاتونيا"



بروفات مسرحية "كتاتونيا"



بروفات مسرحية "كتاتونيا"