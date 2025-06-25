شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع عمر صباغ: العمل مع نوال الزغبى شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى اللبنانى عمر صباغ عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور بعد طرح ألبوم "22" للفنان ملحم زين، والذي شارك فيه بتوزيع عدد من الأغاني.

وأكد صباغ أن الألبوم حقق نجاحًا لافتًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الأعمال التى قدمها مع ملحم زين تميزت بتنوعها واختلافها عن التجارب السابقة، وبرز فيها صوت ملحم القوى والمميز.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عبّر صباغ عن سعادته بالتعاون مع النجمة نوال الكويتية من خلال أغنية "ما هو وقتك"، ضمن ألبومها الجديد "أنا والصيف"، مؤكدًا أن الأغنية لاقت رواجًا واسعًا في الخليج وما زالت تتصدر الترند على السوشيال ميديا، وأضاف: "يشرفني العمل مع نجمة كبيرة بحجم نوال الزغبي، ونعد الجمهور بمزيد من التعاونات الفنية مع عدد من النجوم قريبًا".

كما أبدى سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "يا مشاعر" للنجمة نوال الزغبي، والتي تولى توزيعها، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاعل معها بشكل لافت، ولفت إلى أن العمل مع نوال ممتع لأنها حريصة دائمًا على التجديد والتطوير في أغنياتها لتظهر بروح مختلفة عن أعمالها السابقة.