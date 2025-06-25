شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر ترد على طليقها: شكرا يا عز.. ومصلحة الأولاد أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة آيتن عامر على المنشور الذي شاركه طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلا: "وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتي لو الطريق اختلف، المهم إن الأولاد يفضلوا دائما مرتاحين ومبسوطين، علشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أى حاجة".

وجاء رد آيتن عامر في تعليق قالت فيه: "شكراً يا عز جداً، وإنت فعلاً عندك حق، ويا رب تفضل دايمًا مصلحة الأولاد هي همنا الأول".



ايتن عامر

وسبق وانتشر خلال الأيام الماضية شائعات حول زواج الفنانة أيتن عامر ولكن سرعان ما خرجت أيتن ونفت هذه الأنباء تماماً حيث كتبت في منشور على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى مؤخرا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بى، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أى أخبار، احتراما لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد".