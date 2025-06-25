شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 10.. أحمد مجدى ينتصر بقضية مقدم الصداق ضد أسماء أبو اليزيد بالتزوير والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل فات الميعاد العديد من الأحداث، حيث قام مسعد "أحمد مجدي" برفع قضية مقدم صداق، ضد بسمة "أسماء أبو اليزيد"، بقيمة 130 ألف جنيه، وعندما سأل القاضي بسمة أنكرت أنها استلمت أي مبلغ منه وكان مقدم الصداق جنيه واحد، ولكن أحضر مسعد شهودا وشهدوا زورا على بسمة، كما أقسم بيمين المحكمة، مما جعله ينتصر في هذه القضية.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.