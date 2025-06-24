النساء يتربعن.. تعيين ثلاث عضوات جدد في مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:55 مساءً - عيّنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) ثلاث عضوات جديدات في مجلس محافظي الأكاديمية، وهن المخرجة السعودية هيفاء المنصور (قسم المخرجين)، والمنتجة الأمريكية إيفي ت. براون (قسم المنتجين)، ورئيسة الشؤون التكنولوجية السابقة في ستوديوهات مارفل آني تشانغ (رئيسة مجلس العلوم والتكنولوجيا)، وستبدأ كل منهن فترة عمل مدتها ثلاث سنوات مع بداية السنة المالية 2025-2026 للأكاديمية.

الأغلبية للنساء في مجلس محافظي أكاديمية "الأوسكار "

مع التعيينات الجديدة وأعضاء مجلس محافظي الأكاديمية المنتخبين من قبل للفترة 2025-2026، أصبح المجلس المكون من 55 عضواً يضم الآن 55% من النساء و31% من الأفراد من المجتمعات الأقل تمثيلاً.

وفي هذا التقرير نستعرض نبذة مختصرة عن الـ3 عضوات الجديدات.

آني تشانغ... رائدة في تكنولوجيا الأفلام

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شغلت آني تشانغ منصب نائب الرئيس لشؤون التقنيات الإبداعية في يونيفرسال بيكتشرز Universal Pictures -شركة أفلام أمريكية- وهي مسؤولة عن تطوير الاستراتيجيات وتصميم مسارات عمل مبتكرة للجيل القادم في مجال الأفلام.

قبل انضمامها إلى يونيفرسال بيكتشرز Universal Pictures عام 2018، شغلت تشانغ منصب نائب الرئيس لشؤون التكنولوجيا في استوديوهات مارفل، وشغلت مناصب مختلفة خلال فترة عملها التي استمرت لأكثر من عقد في استوديوهات والت ديزني.

في ديزني، ساهمت في صياغة معايير واستراتيجيات التكنولوجيا؛ وبحثت وطبقت تقنيات جديدة في مراحل ما بعد إنتاج الأفلام الروائية وخطوط الإنتاج.

في عام 2018، كُرِّمت تشانغ بجائزة القيادة المتميزة من جمعية التصوير لجهودها الاستشرافية في مجال التكنولوجيا المرئية والمحتوى الناشئ، وكواحدة من النساء الاستثنائيات في مجال الإنتاج وما بعد الإنتاج لعام 2018.

و في عام 2020، أدرجتها مجلة هوليوود ريبورتر ضمن قائمة أفضل "مبتكري هوليوود".

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المنتجة إيفي تي. براون

، هي منتجة أفلام أمريكية مرموقة ومعروفة بأعمالها التي تركز على القضايا الاجتماعية والتنوع العرقي والجندري في السينما والتلفزيون.

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وُلدت براون ونشأت في الولايات المتحدة، درست في جامعة نيويورك في قسم صناعة الأفلام الشهير "Tisch School of the Arts".

وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام المستقلة الناجحة، ومن أبرزها "Real Women Have Curves"، والذي حاز على إعجاب النقاد وناقش قضايا الهوية، وفيلم "Dear White People"،

والذي يناقش العلاقات العرقية في أمريكا، وكذلك الفيلم المستقل "Rocket Science"، وقد نال عدة جوائز.

واشتهرت براون بتسليط الضوء في أفلامها عن الأقليات، وهي ضمن المهتمين بحقوق الإنسان في صناعة السينما، كما شغلت مناصب قيادية في مؤسسات تشجع على دعم صناع الأفلام من خلفيات متنوعة.

وكانت الرئيس التنفيذي لمؤسسة Gamechanger Films، التي تنتج أفلاماً من إخراج نساء.

والجدير بالذكر أن براون تستخدم منصتها على السوشيال ميديا للدفاع عن العدالة الاجتماعية، وتدعو لصناعة سينما تعكس العالم الحقيقي بكل تنوعه.

المخرجة هيفاء المنصور في سطور

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المخرجة السعودية هيفاء المنصور واحدة من أبرز المُخرجين خلال السنوات الأخيرة في الوطن العربي والعالم، حيث نجحت في أن تُقدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في السعودية ودول العالم لتؤكد على قيمة موهبتها الحقيقية، ودور المرأة في عملية الإبداع الفني.

في عام 2012 تم عرض الفيلم السعودي "وجدة"، الذي يُعد أول تجارب هيفاء المنصور في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، وبذلك تُصبح أول امرأة سعودية تُخرج فيلماً سينمائياً ولم يقتصر دورها بالفيلم على الإخراج فقط، ولكنها قامت بتأليفه أيضاً.

حصل الفيلم السعودي "وجدة" على اهتمام كبير حول العالم من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، ومن خلال ذلك الفيلم نجحت هيفاء المنصور في وضع اسمها بقائمة كبار المخرجين في الوطن العربي والعالم.

إليكِ هذا الخبر إنجاز سعودي جديد...المخرجة هيفاء المنصور عضو في مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

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